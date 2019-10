OL : Une sortie de crise ? Cette légende n'y croit pas

Dans : OL, Ligue 1.

La défaite à Lisbonne, même si elle peut sembler injuste en raison du bug-gag encaissé en fin de rencontre, sanctionne une nouvelle fois une équipe lyonnaise qui n’arrive pas à redresser la barre.

Ni sur le plan du jeu, ni sur le plan des résultats, et encore moins sur le plan du comportement. Individuellement, les joueurs ne sont clairement pas au rendez-vous des attentes, et les départs d’éléments importants comme Mendy, Fekir ou Ndombélé n’ont pas été compensés. Une situation qui devient difficilement tenable, surtout que Cris, ancienne légende du club et désormais entraineur dans un club voisin de la banlieue lyonnaise, ne voit pas forcément d’issue s’il n’y a pas de révolte dans le groupe.

« D'accord, c'est une mauvaise période et l'état d'esprit n'est pas au top. La question est simple vu les défaites actuelles : ont-ils la mentalité pour ressortir de cette période en sachant que c'est une équipe jeune ? Est-ce qu'ils se rendent au moins compte de la situation dans laquelle se trouve l'OL, y a-t-il une révolte dans le vestiaire ? Je ne sais pas », a confié le « Policier » à L’Equipe. Même si Cris n’est pas dans le secret des Dieux, il n’a pas l’impression que le réveil a sonné dans la tête des joueurs de l’OL.