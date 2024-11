OL ‍: Une saignée au mercato, deux titulaires visés

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les difficultés financières annoncées de l'OL ont le don d'attirer du monde en vue du mercato de janvier. Certains joueurs sont déjà ciblés.

C’est ce vendredi que l’Olympique Lyonnais va devoir s’expliquer sur sa santé économique plus qu’inquiétante. Malgré la vente de nombreux atouts financiers depuis la reprise en mains du club par John Textor, les comptes sont dans le rouge avec une masse salariale qui a explosé et une balance des transferts largement déficitaire. Sur la saison en cours, l’OL a par exemple un déficit de 100 millions d’euros rien que sur le mercato estival. Il reste à savoir quel sera le discours de John Textor face à la DNCG ce vendredi, mais l’argent ne va pas pouvoir uniquement aller dans la case dépense sans contrepartie. Parmi les leviers qui peuvent être activés pour rééquilibrer les comptes, se trouve la vente de joueurs. Malick Fofana est, en raison de sa forme actuelle, le joueur avec la valeur marchande la plus élevée, mais son départ affaiblirait considérablement la formation de Pierre Sage cet hiver.

2 joueurs vendus pour 25 ME

Néanmoins, ce sont bien des départs majeurs qui devraient être enregistrés au mois de janvier pour permettre à l’OL de souffler un bon coup. La presse turque s’est ainsi jetée sur les dernières informations concernant le club rhodanien, estimant tout simplement qu’une grosse braderie allait être mise en place par les propriétaires lyonnais afin de récupérer de l’argent frais rapidement. C’est pourquoi Fenerbahçe va se positionner rapidement sur deux joueurs de l’effectif rhodanien : Rayan Cherki et Abner. Le Franco-Algérien et le Brésilien sont des éléments importants pour Pierre Sage, mais le club d’Istanbul rêve de marquer le coup en récupérant rapidement ces deux joueurs. De quoi rapporter près de 25 millions d’euros à l’OL, même s’il n’est vraiment pas certain que la destination enchante un Rayan Cherki qui retrouve un niveau de jeu intéressant cet automne, et se serait plus vu rejoindre une équipe d’un grand championnat européen en cas de départ.