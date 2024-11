OL ‍: Une nouvelle inattendue tombe dans le dossier Thiago Almada

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Privé de mercato hivernal dans le sens des arrivées et relégué en Ligue 2 à titre conservatoire, l'OL inquiète plus que jamais ses fans et observateurs. Mais une bonne nouvelle arrivera néanmoins dans quelques semaines.

L'OL connait une période très compliquée financièrement. Le club a été sanctionné par la DNCG ce vendredi. Résultat, les Gones ne pourront pas recruter cet hiver et sont d'ores et déjà relégués en Ligue 2 à titre conservatoire. Pour se maintenir, les Rhodaniens vont devoir considérablement vendre et alléger leur masse salariale lors du prochain mercato. Des joueurs cadres pourraient donc partir. De quoi certainement revoir les ambitions à la baisse, même si la qualité de l'effectif de Pierre Sage parait assez bonne pour que les résultats soient encore à la hauteur. Surtout qu'une bonne nouvelle arrivera à l'OL, à savoir la venue de Thiago Almada.

Thiago Almada, l'OL va pouvoir souffler un grand coup l'hiver prochain

Selon les informations de L'Equipe, l’arrivée de Thiago Almada cet hiver est déjà actée sur le papier et ne devrait pas être remise en cause malgré l’interdiction de recrutement prononcée par la DNCG. Une excellente chose pour le collectif lyonnais, qui pourra compter sur un joueur en pleine forme et qui aura pas mal de temps de jeu. Le champion du monde 2022 a, pour rappel, signé à l'OL l'été dernier contre un chèque de 19,6 millions d'euros. Il est actuellement prêté à Botafogo, club dans lequel il brille. Pierre Sage espérera juste que le joueur argentin soit totalement focus sur son aventure à Lyon. Surtout que Thiago Almada serait le remplaçant naturel de Rayan Cherki, qui fera partie, très vraisemblablement, des sacrifiés par les Gones l'hiver prochain. Bonne nouvelle, l'international Espoirs français est en grande forme et pourrait rapporter une belle somme à son club formateur.