OL : Une étonnante piste au Brésil à 3 ME

L'Olympique Lyonnais cherche activement un défenseur central, et Juninho a des vues sur un joueur de Sao Paulo au profil atypique.

Un mercato made in Ligue 1 à Lyon ? Pas si sûr. L’OL cherche aussi son bonheur dans des endroits plus lointains. Chez les espoirs du championnat allemand, avec la piste menant au milieu de Leverkusen Nadiem Amiri, chez les anciens internationaux de Premier League avec Mamadou Sakho, en Russie avec la piste Samuel Gigot du Spartak Moscou, et maintenant de nouveau au Brésil. Des avancées ont notamment été effectuées dans une piste qui avait été révélée à la mi-mai. Elle mène à Robert Arboleda, défenseur central de 28 ans qui évolue à Sao Paulo. Titulaire régulier dans l’équipe du Morumbi, cet international équatorien a encore deux ans de contrat avec le club brésilien.

Néanmoins, avec son âge, Arboleda n’est plus une pépite, et sa valeur a baissé jusqu’à atteindre 3 ME ces derniers temps. Selon TodoFichajes, Sao Paulo et l’OL discutent désormais depuis quelques temps, et les discussions avancent bien. Le joueur est en tout cas partant pour tenter une première aventure en Europe, surtout qu’il était un grand fan de Juninho dans ses jeunes années, ce qui doit faciliter le contact avec le directeur sportif lyonnais. Il estime qu'il s'agit là de sa dernière chance de découvrir l'Europe. Une arrivée qui aurait le mérite de ne pas coûter bien cher à Lyon, même si, entre les difficultés possibles d’adaptation et la volonté de recruter un titulaire indiscutable en défense centrale, le profil de Robert Arboleda peut tout de même surprendre.