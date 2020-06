OL : Cyprien, Pablo, Dolberg, vers un mercato made in L1 ?

Dans : OL.

Privé de Coupe d’Europe pour le moment, vexé par l’arrêt définitif de la saison, l’Olympique Lyonnais fait partie des clubs qui ont au final raté leur année sportive.

Même s’il reste la finale de la Coupe de la Ligue et la phase finale de la Ligue des Champions pour sauver l’honneur, et pourquoi pas avoir une très belle surprise au bout. En attendant, les dirigeants travaillent sur le marché des transferts et notamment le recrutement avec Bruno Cheyrou, le nouveau chef de la cellule dédiée. Si Juninho va probablement soumettre ses idées concernant des joueurs sud-américains, l’ancien directeur sportif de la section féminine du PSG va s’atteler sur les besoins, et probablement regarder beaucoup moins loin. C’est la théorie avancée ce jeudi par Le Progrès, qui annonce un mercato probablement ciblé sur les joueurs de Ligue 1.

Il y a selon le quotidien régional des valeurs sûres à un prix abordable, et qui peuvent apporter la sérénité et l’expérience qui manque à l’OL ces dernières années. En défense, le journal rhodanien évoque notamment les pistes Pablo (défenseur central de Bordeaux de 29 ans), ou Jemerson de Monaco (28 ans). La bonne pioche pourrait être le milieu de Nice Wylan Cyprien, qui stagne à Nice et ne sera pas retenu, ou le buteur du Gym Kasper Dolberg, qui a tenu son rang mais sans faire trop d’étincelles depuis son arrivée de l’Ajax Amsterdam. Enfin, chez les plus jeunes, l’OL pourrait se pencher sur les cas de Zeki Celik, le latéral bouillant de Lille, ou Jean-Victor Makengo, le milieu dont Toulouse va probablement devoir se séparer. Des pistes qui pourraient se concrétiser, surtout que Lyon pourrait bénéficier de la situation financière difficile de certains clubs, encore plus touchés que l’OL par la crise économique.