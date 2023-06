OL ‍: Une attaque foudroyante, le coup de sang s’explique ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais et véritable idole des supporters, Alexandre Lacazette est désormais officiellement courtisé par l'Arabie Saoudite. De quoi mieux comprendre la sortie musclée du propriétaire du club rhodanien.

L’Olympique Lyonnais version John Textor va passer son premier grand test cet été, avec le premier mercato qui sera géré par les nouveaux hommes mis en place par l’Américain. Pour le moment, en dehors de la certitude que Laurent Blanc sera toujours en place comme entraineur, les affirmations sont très peu nombreuses. La cellule de recrutement étudie quelques pistes, des départs sont possibles comme celui de Castello Lukeba qui pourrait se finaliser d’ici la fin de la semaine, mais les grandes lignes sont difficiles à percevoir.

Toutefois, il y a eu un mouvement soudain dans son effectif ces derniers jours, et John Textor n’a pas du tout aimé. Le propriétaire américain tient à son joueur vedette qu’est Alexandre Lacazette, tant le retour du « Général » s’est passé de manière idéale et en fait le leader de l’équipe lyonnaise pour la saison à venir. Et pourtant, s’il a poussé un coup de gueule contre les clubs saoudiens qui achètent à tour de bras, ce que très peu de dirigeants ont fait, c’est bien parce que l’OL a été attaqué pour son buteur. « Les Saoudiens veulent tout. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Ils ont pour stratégie de tout acheter… », a livré John Textor, qui voit RMC confirmer que plusieurs clubs saoudiens ont contacté Lacazette récemment. Pour le moment, le joueur lyonnais n’a pas répondu favorablement et n’envisage pas de changer d’air de manière aussi inattendue, alors qu’il a apprécié son retour à Lyon et nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine.

Textor et les supporters tremblent à l'OL

Le journaliste turc Ekrem Konur annonce de son côté, qu’Al-Hilal et Al-Ahli sont intéressés par sa venue, et ont simplement tâté le terrain dans ce sens. Sans retour particulier donc, même si le mercato est encore long, et que les clubs saoudiens ont montré par le passé qu’ils savaient aussi boucler des opérations sur le long terme pour convaincre des joueurs au départ réticents de faire le grand saut avec des moyens financiers jamais posés en Europe jusqu’à présent. La crainte de John Textor est donc justifiée, tant il serait terrible, même avec une belle rentrée d’argent, de perdre le meilleur buteur de l’OL de la saison dernière, et la pierre angulaire du projet pour l’exercice à venir. De quoi provoquer une véritable levée de bouclier de la part des supporters, qui n'envisagent pas cette issue une seule seconde. Pour le moment.