OL : Un plan B effrayant si Textor n'achète par Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL peine à convaincre depuis quelque temps déjà sur le plan sportif. En interne, les tensions sont également palpables et John Textor n'y est pas étranger.

A Lyon, la trêve internationale est tombée à pic. Les résultats des Gones lors de la première partie de saison ont encore une fois été décevants. Mais quelques motifs d'espoir sont à signaler. Il y a quelques mois, John Textor a montré un intérêt très concret pour racheter l'OL. Alors que l'on pensait que l'investisseur américain s'offrirait le contrôle du club lyonnais rapidement, les délais se multiplient. La situation dure depuis trop longtemps maintenant et l'OL a décidé de taper du poing sur la table. Selon les informations de L'Equipe, un ultimatum a été fixé à John Textor et sa société, Eagle Football. Cette dernière a jusqu'au 7 décembre pour rassurer et rassembler les pièces manquantes à la finalisation du dossier de rachat du club.

John Textor met l'OL en panique

Une situation chaotique qui devrait aboutir à un énorme échec pour Jean-Michel Aulas et le board de l'OL. Sur son compte Twitter, le journaliste Thomas Lacondemine n'a d'ailleurs pas manqué de constater les dégâts. Selon lui, le mercato hivernal pourrait entrainer une énorme vague de départs : « Ce qui semble apparaître, de manière de plus en plus clair, c'est que l'OL est en surendettement. Sans apport de cash à court terme (par un acquéreur ou un partenaire financier), le club va devoir drastiquement réduire son train de vie. Ça risque d'être les soldes au mercato d'hiver... ». Voilà de quoi tendre encore plus les fans de l'OL, déjà échaudés par la stratégie et les résultats du club rhodanien. Pour rappel, les Gones pointent à la 8ème place de Ligue 1 après 15 journées disputées. Nul doute que des départs de joueurs importants cet hiver pourraient sceller définitivement le glas des ambitions de l'OL cette saison en championnat.