OL : Un Lundi de Pâques productif, Aouar touche au but

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Alors qu'il se dirige vers la fin de son aventure avec l'OL, Houssem Aouar a enfin trouvé sa future destination. Le milieu de terrain lyonnais qui sera en fin de contrat en juin prochain a passé sa visite médicale avec un cador italien, avec qui un accord total a été trouvé.

S'il a récemment fait beaucoup parler de lui à cause de son choix de représenter l'Algérie, Houssem Aouar est également l'un des joueurs qui sera libre sur le marché des transferts à partir de juin. Le franco-algérien est courtisé par plusieurs clubs européens dont le Bétis Séville, club de son ancien capitaine Nabil Fékir à l'OL ou encore l'Eintracht Francfort, récent vainqueur de la Ligue Europa. Pourtant, selon les informations de Tutto Mercato web, c'est bien la capitale italienne qui semble être la prochaine destination du milieu de terrain. À 24 ans, Aouar va quitter la Ligue 1 et découvrir un nouveau championnat qui abrite plusieurs anciens pensionnaires du championnat français.

Aouar a passé sa visite médicale avec l'As Roma

Le média italien affirme que Houssem Aouar a passé sa visite médicale avec les Giallorossi et donne même la date puisque tout s'est déroulé le lundi de Pâques à Rome. Un rendez-vous médical effectué avec les médecins de la Roma et qui a été positif. Ainsi, à partir de la saison prochaine, le natif de Lyon sera sous les ordres de José Mourinho, puisque outre la visite médicale, l'accord a été trouvé sur la durée de son futur contrat, qui serait de cinq ans. L'entraîneur portugais a failli rejoindre l'OL il y a quelques saisons et c'est finalement Aouar qui va le rejoindre en Italie. La Roma compte attendre la fin de la saison pour officialiser l'arrivée du milieu de terrain. En attendant, Aouar a l'objectif de qualifier son club en coupe d'Europe alors que ce dernier n'a disputé que 14 matchs depuis le début de la saison. De son côté, la Roma est toujours en lice en Europa League et pointe à la troisième place de la Serie A. Le club de la Louve espère valider son retour en Ligue des Champions, pour annoncer dans la foulée, l'arrivée de Houssem Aouar.