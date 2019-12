OL : Un joueur par ligne, le mercato lyonnais prend feu

Dans : OL.

Présent en Suisse ce lundi pour assister au tirage au sort de la Ligue des Champions, Juninho n’était pas forcément concentré pleinement sur le match à disputer dans deux mois face à la Juventus Turin.

L’actualité est chargée à Lyon avec la récente défaite à domicile face à Rennes, la crise avec les supporters, et surtout les deux graves blessures de leaders offensifs que sont Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay. Une incroyable série noire que l’OL va devoir corriger, et cela passera forcément par le marché des transferts. Evoquant cette situation au micro de RMC, Juninho a confirmé que le mois de janvier devrait être très actif.

« Mon souhait ce serait de recruter un joueur par ligne. Après, il faut voir les contraintes économiques et sportives, et en discuter avec Rudi Garcia, Florian Maurice et le président. Il n’y a rien de garanti à 100 % mais il faut s’améliorer. Recruter en janvier n’est pas évident », a freiné Juninho, qui sait que cette période est à double tranchant pour le recrutement. Mais cette fois-ci, l’OL n’a plus le choix pour redynamiser un groupe qui plonge et qui se retrouve très touché par les deux longues blessures d’éléments capables de faire des grosses différences. Les réunions ont en tout cas déjà commencé pour étudier les premières pistes, car avec une double confrontation face à Barcelone qui débute en février, il vaudrait mieux éviter de se lancer dans des bouclages de transferts au 31 janvier 2020.