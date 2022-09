OL : Un champion du monde porté disparu

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL n'a pas pu faire autant le ménage que voulu dans son effectif, mais il y a un joueur qui a disparu des radars ces dernières semaines : Jérôme Boateng.

Le mercato est termine à l’Olympique Lyonnais et des joueurs poussés vers la sortie ont retrouvé le groupe sans faire d’esclandre. Les résultats sont au rendez-vous et cela aide à faire passer les choses. En effet, un joueur comme Houssem Aouar se prépare à reprendre une place dans le groupe et à être disponible pour les matchs, même s’il lui faudra regagner sa place. En revanche, à l’approche du match face à Lorient ce mercredi qui aurait permis de faire tourner à tous les niveaux, aucune trace de Jérôme Boateng. Le défenseur central a encore un an de contrat avec l’OL, et cet été lors de la reprise, il entendait bien tout donner pour se rattraper de sa première saison manquée. Mais c’est son absence qui est surtout remarquée ces dernières semaines.

Un accord pour mettre fin au supplice ?

Toujours annoncé blessé ou en phase de reprise, l’Allemand champion du monde en 2014 est introuvable. Le club rhodanien se refuse à communiquer de manière précise sur son cas, et le joueur ne participe pas aux entrainements « depuis plusieurs semaines » révèle Le Progrès. Absent lundi, il l’est également ce mardi et ne sera pas à la disposition de Peter Bosz pour le match en Bretagne. Son retour dans le 11 de départ ou même dans le groupe semble désormais bien compliqué, d’autant plus que Sinaly Diomandé n’est finalement pas parti cet été. Avec l’un des plus gros salaires du club, Jérome Boateng doit certainement agacer en interne, et l’OL ne désespérait pas pendant l’été trouver un accord pour le libérer de sa dernière année de contrat afin d’économiser un salaire pour un joueur qui ne joue pas du tout. C’est en tout cas la seul absent à l’heure actuelle à Lyon, et le seul véritable gros point noir du mercato lyonnais, de 2021 comme de 2022.