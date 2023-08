OL ‍: Un agent confirme l'agonie de Lyon au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato est rude à l’OL, dont les mouvements sont encadrés par la DNCG et qui doit faire face à l’exode de ses meilleurs jeunes à l’instar de Castello Lukeba et potentiellement de Bradley Barcola d’ici la fin de l’été.

Il y a six mois, Malo Gusto signait à Chelsea à la surprise générale pour plus de 30 millions d’euros. Un choix jugé incompréhensible par de nombreux supporters de l’Olympique Lyonnais, qui ne s’attendaient pas toutefois à ce que le latéral droit tricolore soit imité quelques mois plus tard par Castello Lukeba. Contre toute attente, le défenseur central de seulement 20 ans a fait le forcing pour quitter l’OL et a signé au RB Leipzig en échange de 35 millions d’euros bonus compris. D’ici la fin du mercato, Bradley Barcola pourrait en faire de même. L’attaquant de l’Equipe de France espoirs est une des cibles privilégiées par le Paris Saint-Germain dans la dernière ligne droite du mercato estival et a déjà fait l’objet de plusieurs offres dont la dernière dépassait les 30 millions d’euros.

✍ Notre jeune défenseur Castello Lukeba rejoint le club allemand du RB Leipzig 🇩🇪



🗞 Lire le communiqué ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) August 11, 2023

Comme les autres, Barcola a émis le souhait de partir via son nouvel agent Jorge Mendes. Les meilleurs joueurs formés à l’académie veulent partir de plus en plus tôt et plus forcément au Real Madrid, à Arsenal ou au Bayern Munich comme c’était le cas auparavant. La preuve d’un terrible déclassement pour les Gones selon un agent interrogé par le site Olympique & Lyonnais. « La génération Lacazette et celle d’aujourd’hui sont totalement différentes. Le marché a changé, le statut de l’OL aussi. Sans Europe, il est plus dur de garder ses joueurs, même ceux qui ont l’amour du blason » indique cet agent, pour qui le déclassement de Lyon est sans appel.

Les joueurs demandent à quitter l'OL de plus en plus tôt

En interne au sein du club rhodanien, on continue à se féliciter de voir des joueurs formés au club rejoindre des clubs tels que Chelsea ou potentiellement le PSG pour de grosses sommes. Ce qui interroge en revanche, c’est maintenant le timing de ces départs qui interviennent six mois à un an après l’éclosion du joueur en Ligue 1. Le cas le plus frappant est celui de Bradley Barcola, dont le transfert pourrait se concrétiser alors que le joueur n’a brillé que durant six mois au plus haut niveau. Pour l’OL, former des joueurs et les voir partir dans des clubs plus huppés n’est pas un problème. Mais le véritable déclassement est de voir ses joueurs demander leur départ aussi tôt. L'absence de Coupe d'Europe semble être pour le moment fatal aux ambitions sportives du club rhodanien, un vrai cercle vicieux.