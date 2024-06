OL ‍: Trois ans d'exil, Lacazette va s'en mettre plein les poches

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A un an de la fin de son contrat, Alexandre Lacazette devrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été. L’attaquant français s’est entendu avec le club saoudien d’Al-Qadisiya et attend que les deux formations trouvent un terrain d’entente.

L’Olympique Lyonnais va perdre son meilleur buteur. Sauf revirement de situation, Alexandre Lacazette semble prendre la direction de l’Arabie Saoudite. L’attaquant français, qui restait évasif en répondant aux questions sur son avenir, ne résiste pas à la tentation de signer un dernier gros contrat dans sa carrière. Les montants n’ont pas encore filtré. Mais comme indiqué par Foot Mercato en début de semaine, l’ancien joueur d’Arsenal s’est bien entendu avec Al-Qadisiya.

L'OL ne s'oppose pas à son départ

Le média saoudien Arriyadiyah confirme la tendance et précise que les deux parties se sont mises d’accord sur un bail de deux saisons, plus une troisième en option. Cette dernière pourra être validée avec l’approbation d’Alexandre Lacazette et du club récemment promu en Saudi Pro League. En attendant, d’Al-Qadisiya doit encore trouver un terrain d’entente avec l’Olympique Lyonnais. Les discussions sont en cours et le club rhodanien n’a pas l’air de s’opposer au départ de son capitaine. Le sixième de Ligue 1 y voit peut-être l’opportunité de récolter une indemnité de transfert pour un joueur âgé de 33 ans, et dont le contrat expire l’année prochaine.

Il s’agirait tout de même d’une perte importante sur le plan sportif. Alexandre Lacazette vient de terminer une saison à 22 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Le natif de Lyon est sans doute le principal artisan de l’excellente deuxième partie d’exercice. Son départ ne laissera pas les supporters insensibles, surtout si d’autres joueurs formés à l’Olympique Lyonnais partent en même temps. On parle effectivement des possibles départs de Maxence Caqueret et de Rayan Cherki, sans compter la probable sortie du gardien Anthony Lopes, rétrogradé au profit du Brésilien Lucas Perri.