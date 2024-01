OL ‍: Tony Parker propose un big deal à Jean-Michel Aulas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

On les pensait un peu fâchés depuis quelques mois, mais finalement Tony Parker et Jean-Michel Aulas pourraient s'entendre dans une très grosse opération autour de l'Olympique Lyonnais.

Longtemps présenté comme le possible successeur de Jean-Michel Aulas aux commandes de l'OL, Tony Parker a vu John Textor lui passer devant sans rien dire, la star française du basket ayant même appris à s'entendre avec l'homme d'affaires américain. Mais, au moment où le nouveau propriétaire d'OL Groupe a clairement fait savoir qu'il allait vendre la toute nouvelle LDLC Arena construite en même temps que le Groupama Stadium, JMA et TP se retrouvaient face à face, les deux hommes étant candidats au rachat de cette salle pouvant accueillir jusqu'à 16.000 personnes pour des concerts et un peu moins pour du sport. Mais à en croire, l'ancienne légende des Spurs, un accord pourrait être conclu avec Jean-Michel Aulas pour racheter en commun la salle.

TP et JMA rivaux jusqu'à quand à Lyon ?

Vous êtes déjà plus de 𝟴𝟬 𝟬𝟬𝟬 spectateurs à avoir franchi les portes de la LDLC Arena. 🙌✨



En 1 mois seulement, l’enceinte a accueilli 8 évènements et autant de configurations différentes !



2023 c’était dingue, 2024 s’annonce spectaculaire🤩https://t.co/M9Db8W5usK pic.twitter.com/KYifM1AbXD — LDLC Arena (@LDLC_Arena) December 29, 2023

Dans un long entretien accordé au Progrès, le patron de l'ASVEL a reconnu qu'il était toujours tenté de travailler avec l'ancien homme fort de l'Olympique Lyonnais. « Jean-Michel m’a appelé. Il voulait que nous fassions quelque chose ensemble, m’a dit qu’il voulait être un soutien, qu’il croit en l’Asvel et en cette salle. Je n’ai jamais eu de problème avec Jean-Michel et si nous pouvons faire quelque chose ensemble, pourquoi pas ? Faire une offre commune ? Nous en sommes à l’étape des discussions et je ne peux pas trop parler pour l’instant », a confié Tony Parker, qui sait que cette salle a un énorme potentiel, même si le prix d'achat, 141 millions d'euros, est énorme. Depuis quelques semaines, Jean-Michel Aulas, qui avait officiellement annoncé son intention de racheter la LDLC Arena ne communique plus du tout sur ce sujet. De quoi confirmer des négociations en cours entre les deux patrons lyonnais ?