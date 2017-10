OL : Tolisso lui rend hommage au Bayern, Lacazette apprécie

Dans : OL, Bundesliga, Premier League.

Auteur du but de la victoire du Bayern Munich ce samedi soir à Hambourg, Corentin Tolisso a adressé un petit message à distance à destination d'Alexandre Lacazette, son ancien coéquipier à l'Olympique Lyonnais et son coéquipier actuel en équipe de France. En effet, Corentin Tolisso a imité la célébration de Lacazette au moment de son but en faisant le fameux geste du joueur de trompette. Ayant visiblement vu cela, Alexandre Lacazette a adressé un salut amical à l'ancien joueur de l'OL via Twitter.