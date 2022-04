OL : Toko-Ekambi finalement là contre West Ham

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Absent du groupe communiqué par l'Olympique Lyonnais pour le match contre West Ham, Karl Toko-Ekambi va finalement rejoindre ses coéquipiers à Londres.

Contrôlé positif au covid de retour de sélection, Karl Toko-Ekambi n'a pas été en mesure de jouer le match contre Angers, dimanche dernier au Groupama Stadium, et il n'était pas non plus au départ de Lyon vers Londres avec ses coéquipiers de l'OL ce mercredi matin. Mais finalement, Peter Bosz a annoncé que l'attaquant était attendu dans la capitale anglaise et qu'il pourra postuler à une place pour le quart de finale aller d'Europa League contre West Ham jeudi. A priori, le dernier teste passé par Karl Toko-Ekambi s'est donc avéré négatif, ce qui est forcément une bonne nouvelle pour Lyon. « Karl Toko Ekambi sera là ce soir. Il n'est plus malade. Je vais parler avec lui pour voir son état de forme. Il s'est entraîné à la maison », a précisé Peter Bosz.