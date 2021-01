OL : Thiago Mendes l’a supplié, Juninho l'a sauvé

Dans : OL.

Méconnaissable la saison dernière, Thiago Mendes n’était pas épanoui à l’Olympique Lyonnais. A tel point que le milieu de terrain a réclamé un bon de sortie à sa direction.

Au moment de choisir son onze de départ, Rudi Garcia ne s’interroge plus en ce qui concerne Thiago Mendes. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a fait du milieu défensif l’un des piliers de son équipe, un choix impensable quelques mois en arrière lorsque le Brésilien évoluait très loin de son niveau affiché à Lille. Une métamorphose frustrante pour le club rhodanien et son président Jean-Michel Aulas qui avait même taclé sa recrue à 26,5 M€ dans les médias. C’est dans ce drôle de contexte que l’ancien Dogue a sollicité un bon de sortie à un Juninho catégorique.

« On a beaucoup discuté, surtout quand ça n'allait pas bien, a raconté le milieu de terrain. J’allais le voir. Je lui ai dit que je voulais partir, il m’a dit "non", qu'il avait confiance en moi, que les beaux jours allaient arriver. J’ai pu relever la tête, inverser la tendance et aujourd’hui je recueille les fruits de ce travail. (…) Je suis arrivé ici à Lyon avec le poids de la pression, car j'étais un joueur qu'on avait acheté très cher. Je pense que ce poids-là ne m'a pas aidé. Je me remettais sans arrêt en cause, j’avais l’impression que tout était de ma faute. »

Thiago Mendes ne s’enflamme pas

« J’ai fini par en discuter avec Juni, mon épouse, les joueurs qui m'entourent. Je me suis dit qu’il fallait que je relève la tête, que ça allait payer. Je me sens très bien en ce moment, mais pas comme un titulaire indiscutable. Il faut toujours gagner sa place. Je parle de travailler deux fois plus, de travailler sans s’arrêter. Quand je n'étais pas titulaire je travaillais déjà beaucoup, je me suis battu pour être titulaire », a assuré Thiago Mendes, fier d’avoir convaincu Garcia et les observateurs qui remettaient en cause son hygiène de vie.