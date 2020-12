OL : Thiago Mendes explose, l'effet magique de Paqueta

Dans : OL.

Extrêmement décevant lors de son arrivée en provenance de Lille l’été dernier, Thiago Mendes a pris une autre dimension à l’OL cette saison.

Placé en sentinelle dans le 4-3-3 de Rudi Garcia, le Brésilien de 28 ans affiche enfin le niveau très intéressant qui était le sien à Lille avant son transfert à Lyon en échange de 22 ME. L’explosion de Thiago Mendes à Lyon a pris du temps et puise notamment son explication dans sa complémentarité exceptionnelle avec Lucas Paqueta. C’est tout du moins l’avis exprimé par Cris, l’ancien roc de la défense de l’Olympique Lyonnais, dans les colonnes du journal L’Equipe. Pour l’ex-coach de la réserve rhodanienne, le duo que forment les deux Brésiliens de l’OL est la clé du succès de l’équipe de Rudi Garcia cette saison.

« Paqueta a un engagement, une envie et une agressivité qui donnent un plus. Son arrivée a aussi fait changer Thiago Mendes, qui a plus de confiance en lui. Le foot, c'est parfois une pièce d'un puzzle qui change beaucoup de choses » a jugé Cris, pour qui il n’y a aucun doute sur le fait que c’est la venue de Lucas Paqueta à l’Olympique Lyonnais qui a permis à Thiago Mendes d’élever son niveau et d’exploser ainsi. Une explication qui tient la route, et qui démontre à quel point les places sont chères au milieu de terrain dans la capitale des Gaules, quand on sait qu’Houssem Aouar est le troisième maillon de cette chaîne impressionnante. Maxence Caqueret, Jean Lucas et Bruno Guimaraes peuvent sortir les rames, ils auront bien du mal à renverser la table d’ici à la fin de la saison. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’ancien milieu défensif brésilien de Flamengo devrait être prêté en Ligue 1 pour la seconde partie de saison.