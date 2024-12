OL ‍: Thiago Almada dévoile la date de son arrivée

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré les restrictions de la DNCG, Thiago Almada va bien poser ses valises en France et plus précisément à l’OL au début du mois de janvier, comme l’international argentin l’a de nouveau confirmé.

La semaine dernière, Thiago Almada avait pris la parole pour rassurer les supporters de l’Olympique Lyonnais au sujet de son arrivée en France en provenance de Botafogo au mois de janvier, comme cela est prévu depuis plusieurs semaines. « La vérité, c’est que j’aurais eu envie de rester toute ma carrière ici avec ce groupe. Mais tout est arrangé pour rester six mois ici et ensuite signer à Lyon. C’est ce qu’il va se passer » avait indiqué le milieu de terrain de Botafogo au micro de Cazé TV. Tout fraichement vainqueur de la Copa Libertadores et du championnat brésilien, le milieu de terrain argentin n’a pas changé d’avis.

🗣️ "TENGO TODO ARREGLADO PARA JUGAR EN EL LYON"



Thiago Almada confirmó que seguirá su carrera en Francia.



Malgré l’interdiction de recruter prononcée par la DNCG, l’arrivée de Thiago Almada dans la capitale des Gaules n’est pas remise en cause, comme le joueur l’a fait savoir à ESPN. Interrogé par le média, le champion du monde 2022 a même révélé la date précise de son arrivée sur les bords du Rhône. En effet, Thiago Almada a indiqué qu’il serait en France à partir du 5 janvier prochain pour se mettre au boulot avec son nouveau club.

Thiago Almada sera à Lyon le 5 janvier

A l’heure où les supporters de l’OL craignent des départs pour que le club de John Textor se conforme aux exigences de la DNCG, voici une excellente nouvelle pour Pierre Sage, lequel va récupérer un meneur de jeu créatif à la qualité technique nettement au-dessus de la moyenne de la Ligue 1. « Je remercie tout le monde à Botafogo pour son soutien et son affection. Ils resteront toujours dans mon coeur » avait indiqué la semaine dernière Thiago Almada, qui aura marqué de son empreinte le club brésilien avec deux titres majeurs et qui va maintenant essayer d’en faire autant sous les couleurs lyonnaises.