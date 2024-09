OL ‍: Textor veut racheter ces deux clubs européens ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor ne se contente pas de l'Olympique Lyonnais et de Botafogo puisque l'homme d'affaires américain a tenté de s'offrir Everton. Mais il ne va pas rester sur cet échec.

Faute d'avoir réussi à racheter le club d'Everton, dont il avait pourtant été cité comme très proche au coeur de l'été, le propriétaire de l'OL n'a visiblement pas l'intention de réduire ses ambitions en Europe. Le sujet de la multipropriété n'étant pas un souci pour John Textor, ce dernier a déjà tourné la page des Toffees et il a même déjà deux nouveaux clubs dans le collimateur comme le confirme ce samedi Le Progrès. Mais cette fois, il ne s'agira pas d'équipes de Premier League, Textor ayant compris qu'il était très compliqué d'acheter une formation de l'élite anglaise, mais de deux formations qui évoluent en Championship l'équivalent de la Ligue 2 de l'autre côté de la Manche. Et le propriétaire de l'Olympique Lyonnais n'a pas l'intention de traîner puisque ces opérations pourraient se concrétiser dans les six prochains mois.

Textor veut frapper vite et fort en Angleterre

Notre confrère confirme que du côté de John Textor, on a déjà avancé très rapidement. « Le Floridien a des vues sur deux autres clubs de Londres aujourd’hui en Championship, championnat aussi très rémunérateur en droits TV : Watford et les Queens Park Rangers. Selon nos informations, ces intentions sont toujours d’actualité et Textor, associé à Aliya Capital Partners et l’entrepreneur Alexander Bafer (impliqué dans le rachat de l’OL et administrateur un an) pour le rachat d’Everton, aurait bon espoir d’y parvenir d'ici à la fin d’année 2024 ou début 2025 », précise le média rhodanien. Cela confirme les rumeurs qui affirment que John Textor souhaite rapidement aboutir dans ces dossiers pour lever encore des fonds et continuer à financer le fonctionnement d'Eagle Football Group. A voir si les dirigeants de Warford et de QPR iront dans ce sens.