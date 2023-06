OL ‍: Textor valide la piste Hirving Lozano au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a trois semaines, la presse mexicaine dévoilait l’intérêt de l’OL pour Hirving Lozano, l’ailier droit sous contrat avec Naples jusqu’en 2024.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais attendent avec impatience le mercato estival, le premier de l’ère John Textor. Malgré l’absence de coupe d’Europe à l’OL la saison prochaine, les supporters attendent des recrues ambitieuses afin de croire au projet porté par l’homme d’affaires américain, qui a succédé à Jean-Michel Aulas à la tête du club rhodanien. Les premières pistes sont plutôt séduisantes, à l’instar de Samuel Umtiti ou encore de Florentino Luis.

L'OL est bien sur les rangs pour recruter Lozano

A en croire les informations délivrées par la presse mexicaine il y a tout juste un mois, Hirving Lozano est également une cible de John Textor pour le mercato de Lyon. Une information confirmée en ce début de semaine par Todo Fichajes. En effet, le média espagnol croit savoir que le Mexicain de Naples, qui a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives cette saison, est bien dans le viseur de l’OL cet été.

Laurent Blanc souhaite recruter des ailiers durant le prochain mercato et le profil de Lozano colle avec les manques de l’effectif lyonnais aux yeux de l’entraîneur tricolore. Rapide, bon dribbleur et capable d’être décisif par les buts ou les passes, Lozano coche toutes les cases. D’un point de vue financier, il pourrait en plus être abordable après une saison où il a plus souvent été remplaçant que titulaire à Naples.

La valeur marchande de Lozano a chuté

Sa situation contractuelle est également intéressante pour l’OL puisque son bail expirera dans un an et que pour l’heure, le natif de Mexico City n’a pas prolongé en faveur du champion d’Italie en titre. Recruté pour 45 millions d’euros en provenance du PSV Eindhoven il y a quatre ans, Hirving Lozano ne vaut plus que la moitié de cette somme au vu de son irrégularité cette saison, de ses blessures et de sa situation contractuelle. Une belle affaire sur laquelle Lyon aimerait sauter durant ce mercato estival même si les Gones ne seront pas seuls sur ce dossier