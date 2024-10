OL ‍: Textor trop gourmand, un ancien lyonnais lui fait la leçon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les clubs de John Textor connaissent des destins bien différents. Si Botafogo joue le titre au Brésil et que l'OL est en coupe d'Europe, le RWD Molenbeek a connu la relégation la saison passée. Ancien coach des Belges, Caçapa inclut Textor dans l'échec.

Est-il possible de gérer au mieux plusieurs clubs mondiaux en même temps ? La réponse peut être positive mais aussi négative. Le groupe Red Bull est souvent montré en exemple avec une gestion scientifique du recrutement et des résultats satisfaisants à Leipzig, Salzbourg, New York ou Bragantino au Brésil. C'est moins idyllique pour Eagle Football, la structure de John Textor. L'actionnaire majoritaire de l'OL, de Botafogo et du RWD Molenbeek ne possède pas un bilan parfait. Si Botafogo et l'OL ont plutôt brillé ces derniers mois, son club belge a connu la relégation la saison passée.

Textor n'est pas assez entouré

Les Bruxellois ont connu un exercice 2023-2024 chaotique avec quatre entraîneurs différents en 12 mois et des tensions importantes avec les supporters. Ces derniers reprochaient un manque d'implication aux recrues éphémères du RWDM, visant directement la gestion de John Textor. Deuxième entraîneur de Molenbeek la saison dernière, l'ancien défenseur lyonnais Claudio Caçapa est revenu sur son expérience difficile. Il estime que la formation belge a été un peu délaissée par Textor. Pour l'ancien défenseur de l'OL, l'Américain doit vraiment s'entourer car il ne peut gérer autant de clubs seul.

« Ce n'est pas facile. Même pour Textor qui ne peut pas être à RWDM (Molenbeek), à Lyon, à Botafogo ou à Crystal Palace en même temps. Il doit être encadré par des personnes de confiance, et des personnes compétentes. Et il faut en avoir beaucoup, déjà quand tu as un club alors quand c'est trois ou quatre... », a t-il indiqué auprès du quotidien belge La DH les Sports. Une tribune critique envers la multipropriété et envers Eagle Football. En quête d'un nouveau club sur le marché, Claudio Caçapa va vraisemblablement quitter l'environnement de John Textor.