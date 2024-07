OL ‍: Textor sacrifie trois joueurs pour remplir les caisses

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais empile les renforts et lève de nombreuses options d'achat cet été, mais John Textor compte sur trois joueurs pour permettre à l'OL d'avoir un bilan relativement équilibré sur le plan financier.

Habitués à vivre des étés plutôt éclatés ces dernières saisons avec un mercato à l'économie, les supporters lyonnais doivent désormais s'habituer à des opérations nombreuses et souvent complexes à comprendre sur le plan financier. Quoi qu'on en pense, c'est dorénavant devenu la coutume dans de nombreux clubs où les propriétaires se mêlent des recrutements, notamment là où la multipropriété est de mise. Depuis le rachat du club par John Textor, les achats se sont multipliés, mais à l'exception du départ de Bradley Barcola pour le PSG l'été dernier, les grosses ventes sont très rares. Et au rythme où cela est parti lors de ce mercato 2024, avec plusieurs signatures importantes, l'OL va devoir rapidement vendre. Pour Le Progrès, trois joueurs sont déjà identifiés comme étant ceux qui pourront aider à ramener l'équilibre dans le budget des transferts.

L'OL place trois joueurs sur le marché des transferts

Au lendemain de la signature d'Abner Vinicius pour 8 millions d'euros, et après les 67 millions d'euros lâchés en quelques jours à Nottingham Forest, le quotidien régional affirme que du côté de John Textor, on souhaite trouver des clubs pour Jake O’Brien, Rayan Cherki ou Maxence Caqueret. Des joueurs dont le rapport financier sera évidemment énorme pour l'Olympique Lyonnais, puisque Cherki et Caqueret ont été formés à l'OL, et que le défenseur irlandais est arrivé l'été dernier dans la capitale des Gaules pour 1 million d'euros en provenance de Crystal Palace, et que sa valeur est désormais estimée par Transfermarkt à plus de 12 millions d'euros. Il reste désormais un peu moins de deux mois aux responsables lyonnais pour boucler tout cela, alors même que d'autres renforts pourraient encore arriver dans le vestiaire de Pierre Sage.