OL ‍: Textor recalé, la FFF maintient les sanctions

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Attendu devant la commission d’appel de la Fédération Française de Football ce vendredi, l’Olympique Lyonnais n’a pas obtenu gain de cause. Malgré les arguments présentés par son propriétaire John Textor, le club rhodanien n’a pas convaincu l'instance et reste interdit de recrutement cet hiver.

Pas de miracle pour l’Olympique Lyonnais. Ce vendredi, l’actuel cinquième de Ligue 1 devait présenter son dossier à la commission d’appel de la Fédération Française de Football. Mais L’Equipe révèle que l'instance a maintenu les sanctions prononcées par la DNCG en novembre dernier. Souvent optimiste, John Textor s’avançait encore avec confiance grâce aux récentes recettes enregistrées par sa holding.

INFO L'ÉQUIPE. La commission d'appel de la DNCG, qui a reçu les dirigeants de l'OL ce vendredi matin, a maintenu les sanctions contre le club, notamment l'interdiction de recrutement, infligées en novembre > https://t.co/AKhaijoouQ pic.twitter.com/g4AdhVyfs0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 10, 2025

Les sacres de Botafogo en championnat et en Copa Libertadores, des transferts de joueurs, la vente imminente de ses parts à Crystal Palace… Tous ces arguments ont sans doute été soulignés. Mais ils n’ont manifestement pas suffi pour convaincre la FFF qui, à l'image de la DNCG, s'est peut-être focalisée sur les comptes de l’Olympique Lyonnais, et non sur ceux d’Eagle Football. Les Gones restent donc interdits de recrutement pour ce mercato hivernal. Quant à la rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire, cette sanction n’était pas concernée dans la démarche auprès de la commission d’appel de la FFF.