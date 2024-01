OL ‍: Textor prend un stop pour un buteur brésilien à 12 ME

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OL part dans tous les sens et le tri est difficile à faire pour les supporters lyonnais tant les pistes se multiplient. La dernière en date mène à John Kennedy, l’avant-centre de Flamengo.

Après avoir bouclé les arrivées d’Adryelson et de Lucas Perri en provenance de Botafogo, l’Olympique Lyonnais a fait du recrutement d’un voire deux ailiers une priorité absolue. A ces postes clés au sein de l’effectif rhodanien, Saïd Benrahma et Arnaut Danjuma sont ciblés. Foot Mercato a annoncé ce mercredi que l’objectif de l’OL était de recruter les deux joueurs de Premier League, ce qui va mettre une sacrée tarte au budget hivernal de John Textor. Et pourtant, le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais voit toujours plus grand. Et si en plus de Benrahma et Danjumat, les Gones s’offraient un avant-centre afin d’offrir une concurrence digne de ce nom à Alexandre Lacazette ?

O Lyon demonstrou interesse em John Kennedy e acenou com proposta de 10 milhões de euros, cerca de R$ 53 milhões, pelo atacante do Fluminense. Os empresários levaram a oferta à diretoria tricolor, mas receberam a negativa da cúpula do Flu. O jogador assinaria contrato de cinco… pic.twitter.com/1KSovf5vOO — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 3, 2024

Dans ce but, l’OL s’est renseigné auprès de Flamengo pour le recrutement de John Kennedy, auteur de 17 buts et 5 passes décisives en 50 matchs la saison dernière au Brésil. D’après les informations du journaliste brésilien Venê Casagrande, l’OL a officiellement approché Flamengo avec l’intention de soumettre une offre de transfert, ce qui a été fait. Lyon a proposé 10 millions d’euros pour John Kennedy. Mais dans ce dossier, il va falloir ramer pour obtenir quelque chose de positif et à priori, l’OL part de très loin car Flamengo n’a pas du tout l’intention de laisser partir son avant-centre titulaire. Le club brésilien a ainsi repoussé les avances de John Textor et ne devrait pas ouvrir la porte d’ici la fin du mercato hivernal. Même une offre à 12 ME effectuée quelques heures plus tard aurait été repoussée également. Un refus dommageable pour l’Olympique Lyonnais mais qui démontre l’immense ambition de John Textor sur le marché des transferts cet hiver, après un mercato estival frustrant en raison des contraintes imposées par la DNCG.