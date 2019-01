OL : Lyon éliminé, la poisse n’a rien à voir là-dedans pense Riolo

Dans : OL, Coupe de la Ligue.

Sorti en quarts de finale de la Coupe de la Ligue par Strasbourg (1-2) mardi, l’Olympique Lyonnais peut s’en vouloir.

Au lendemain de la rencontre, l’entraîneur Bruno Genesio et ses hommes doivent encore se demander comment la qualification a pu leur échapper. Les Gones ont en effet dominé la partie et se sont procurés de nombreuses occasions franches. Sans compter les trois tentatives qui ont heurté les poteaux ainsi que le penalty raté par Nabil Fekir. Certains diront que les dieux du football étaient du côté alsacien. Quand Daniel Riolo, lui, préfère taper sur les Lyonnais.

« Lyon ne peut pas passer à côté en ayant dominé à ce point, c'est le gros problème de ce match, a commenté le consultant de RMC. Que Strasbourg ait la baraka ou la réussite, je veux bien. Mais à partir du moment où tu as un penalty, où tu te retrouves seul devant le gardien dans le dernier quart d'heure, où tu as autant d'opportunités, cela doit te permettre de mettre de côté la malchance, les trois frappes sur le poteau et les éventuels exploits du gardien. » Agacé après cette élimination, Genesio semble du même avis.