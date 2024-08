OL ‍: Textor n'a pas pourri le mercato lyonnais

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le mercato estival de l'OL peut étonner au vu des joueurs recrutés ainsi que des montants lâchés pour certains d'entre eux. Les supporters craignent des dérives de la part de John Textor. Néanmoins, les décisions sont plus concertées qu'on ne le pense.

Les supporters lyonnais ne savent pas sur quel pied danser avec le mercato de l'OL. Le club rhodanien prend parfois des décisions étonnantes au niveau du recrutement. L'OL vient de vendre Jake O'Brien pour moins de 20 millions d'euros, le remplaçant par Moussa Niakhaté acheté pour 32 millions d'euros. Surtout, les Lyonnais achètent souvent des joueurs sud-américains moins connus mais appréciés par John Textor : Thiago Almada (même si ce dernier est loué en Europe) ou encore Abner Vinicius. L'influence de Textor sur la cellule de recrutement est manifeste et cela inquiète un peu les supporters de l'OL. David Friio et ses hommes sont-ils devenus inutiles face au colosse Eagle Football ?

Friio et Gerlinger, le duo d'enfer de l'OL

David Friio s'est voulu rassurant sur ce point. Le directeur sportif de l'OL a pris la parole devant les journalistes présents au stage de l'OL à Divonne-les-Bains. Il a assuré que John Textor ne s'occupait pas du mercato lyonnais seul. L'Américain s'appuie sur ses deux hommes forts : David Friio et l'Allemand Michael Gerlinger, directeur sportif de la structure Eagle Football. Le mercato se fait de manière réfléchie selon Friio grâce notamment à la relation forte qui existe entre Gerlinger et lui.

« On doit se parler une cinquantaine de fois par jour avec Michael. Ça se passe très bien, il s’occupe de toute la machine, facilite les relais entre les clubs, ce qui implique que l'on soit en contact quotidien et régulier. Il vit à Lyon, où l'on se voit très souvent. Il a énormément d’expérience, comme celle au Bayern, et est au fait de beaucoup de règlements, donc il est précieux. Au niveau d’un éventuel transfert, il y a un consensus entre John, Mickael et moi », a lâché David Friio. Si Friio et Gerlinger sont fidèles à leur réputation et à leur flair, les supporters lyonnais peuvent être rassurés.