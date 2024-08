OL ‍: Textor défie le PSG et le Qatar ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais ne possède pas qu'un club, mais visiblement il tient à ramener l'OL au sommet de la Ligue 1. S'il a critiqué le PSG soutenu par le Qatar, John Textor veut tout faire pour abattre Paris.

Le boss de l'Olympique Lyonnais devrait assister ce dimanche au match entre Arsenal et l'OL, dernière sortie des hommes de Pierre Sage avant la reprise de la Ligue 1. Il est aussi vrai que John Textor est basé à Londres l'essentiel de son temps quand il est en Europe, et que même si on l'a aperçu aux Jeux Olympiques, son actualité la plus brûlante est en Angleterre. Cité comme l'un des favoris pour racheter le club d'Everton, une fois qu'il aura cédé ses parts dans Crystal Palace, John Textor veut encore et toujours faire grossir son empire dans le football. Et cela lui permet, lui, aussi de rêver plus grand, et notamment en France où il ne cache désormais plus son désir de faire tomber le Paris Saint-Germain de son trône.

Textor veut grossir pour défier le PSG

Il y a quelques semaines, dans une interview au Brésil, le président de l'Olympique Lyonnais avait remis en cause le modèle du football français, estimant que le Qatar offrait des moyens illimités au PSG et que cela devenait impossible de répondre à la fuite en avant du club de la capitale. Cela avait provoqué une réaction scandalisée du Paris Saint-Germain. Mais, même s'il ne parle plus vraiment aux médias en France, John Textor est toujours obsédé à l'idée de faire tomber le PSG aussi vite que possible. C'est ce que confire Hugo Guillemet ce dimanche dans L'Equipe. « Le dirigeant a le projet un peu fou de concurrencer le Paris SG en France et de réinstaller le club lyonnais en Ligue des champions. Etant donné qu’Everton a peu de chances de jouer en C1 et même en C3 les prochaines années, l’acquisition des Toffees par Eagle ne poserait pas de problème de concurrence dans une même compétition européenne », explique notre confrère. A voir si tout cela va se confirmer en Premier League, mais aussi et surtout en Ligue 1 où l'Olympique Lyonnais va être attendu au tournant.