L'OL refuse une très belle offre pour Cherki

Par Hadrien Rivayrand

L'OL connait un début d'année 2025 cauchemardesque sur le terrain. Le club rhodanien risque en plus de devoir serrer les dents jusqu'au bout en cette fin de mercato hivernal.

A Lyon, les résultats ne sont plus du tout au rendez-vous et la nouvelle contre-performance vécue à Nantes ce week-end inquiète pas mal les fans et observateurs de l'OL. Pour ne rien arranger, il faut toujours gérer ce marché des transferts hivernal en réalisant de belles rentrées d'argent. Si John Textor a déjà réussi de grosses ventes, les Gones n'en ont pas terminé avec les départs. Les clubs (européens ou non) le savent et veulent donc tenter leur chance afin de faire de belles affaires. Ces dernières heures, un club a d'ailleurs fait une offre à l'Olympique Lyonnais pour s'attacher les services de Rayan Cherki.

Cherki en Serie A, l'Atalanta croit en sa chance

Selon les informations de Nicolo Schira, l'Atalanta Bergame a en effet offert un montant proche de 20 millions d'euros à l'OL pour l'international Espoirs français. Une offre refusée par le club lyonnais, qui demande au moins 22 millions d'euros pour lâcher Cherki. La préférence de l'OL est d'ailleurs une vente l'été prochain et non en cette fin de mercato. Mais voilà, les offensives devraient encore être nombreuses pour récupérer le crack de 21 ans. Des écuries de Bundesliga sont aussi dans le coup et tout porte à croire que Bergame n'a pas dit son dernier mot. A noter qu'en attendant d'en savoir plus concernant Rayan Cherki, Saïd Benrahma va quitter l'Olympique Lyonnais et signer en Arabie saoudite du côté de Neom. Une opération qui rapportera près de 15 millions d'euros aux Gones. De quoi soulager les caisses de l'OL, même s'il est encore difficile de savoir si toutes ces rentrées d'argent récentes à Lyon suffiront pour contenter la DNCG.