OL ‍: Textor n’a jamais vu ça de sa vie

A la veille du derby entre l’OL et l’ASSE, de nombreux supporters lyonnais sont venus assister au dernier entraînement de leur équipe. Le propriétaire du club rhodanien est impressionné par l’ampleur de la rivalité entre les deux équipes.

C’est le retour de l’une des plus grosses rivalités de France. Après deux saisons en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est de retour dans l’élite et se déplace ce dimanche soir sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour le derby qui viendra mettre fin à la 11ème journée de Ligue 1. Ce samedi, lors du dernier entraînement de l’OL avant le grand jour, de nombreux supporters lyonnais sont venus rendre visite à leur équipe favorite en faisant du bruit et en utilisant des fumigènes. Une ambiance des grands jours qui va sûrement galvaniser les joueurs. Cette ambiance est assez habituelle avant les derbys entre les deux équipes, mais qui a véritablement plu à John Textor, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais. L’homme d’affaires américain a fortement apprécié ce moment et l'a comparé avec les autres formations faisant partie d’Eagle Football Group.

Textor impressionné par l’ambiance à l’entraînement de l’OL

Dans les colonnes du quotidien l’Equipe, l’homme de 59 ans estime n’avoir jamais connu une telle intensité et un tel engouement dans aucun des clubs dont il est le propriétaire : «Je ne pense pas que nous ayons quelque chose de similaire à Lyon - Saint-Etienne dans nos autres clubs, avec une telle concentration sur un seul rival. Botafogo nourrit un certain nombre de rivalités contre les grandes équipes, à Rio. Mais je n'ai pas vu l'intensité sur une seule comme ici. Au début, je pensais que c'était une blague. Mais j'ai appris que le rejet du vert est une exigence absolue, et cette couleur a vite disparu de ma garde-robe, même aux Etats-Unis», a-t-il développé. Les deux équipes vont se livrer une belle bataille dans une rencontre si importante pour les supporters, deux ans après leur dernière confrontation.