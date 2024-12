OL ‍: Textor impose cet attaquant, Lyon est piégé

Dans : OL.

Véritable bide du dernier mercato estival, Wilfried Zaha ne pourra toutefois pas être renvoyé en Turquie, sachant que le club de Galatasaray ne souhaite pas casser le prêt de l’attaquant ivoirien.

De base, l’idée de recruter Wilfried Zaha semblait être bonne pour l’OL, sachant que Pierre Sage avait besoin d’un joueur d’expérience en plus d’Alexandre Lacazette pour mener son Lyon sur tous les tableaux, et notamment en Coupe d’Europe. Sauf que la recrue imposée par le président Textor ne répond pas vraiment aux attentes placées en lui… Auteur d’une petite passe décisive en Europa League, le joueur de 32 ans n’a pas trouvé le chemin des filets lors de la première partie de saison. Il faut dire que l’international ivoirien ne joue pratiquement jamais, avec seulement six bouts de matchs au compteur.

Plus convoqué ou presque dans le groupe lyonnais depuis un mois, Zaha ne semble pas en mesure d’inverser la tendance. Prêté jusqu’en juin prochain sans option d’achat, l’ancien attaquant de Manchester United ne fait plus partie des plans de Sage, qui n’a même pas essayé de le relancer contre les amateurs de Feignies Aulnoye (2-1) en Coupe de France avant la trêve. Autant dire que l’histoire entre Zaha et l’OL est proche de la fin… ou pas.

Zaha de retour en Turquie ? Galatasaray dit non

Placé dans la liste des 10 indésirables en vue du prochain mercato hivernal, Zaha ne retournera toutefois pas à Galatasaray, qui n’est pas favorable à une rupture prématurée du prêt de l’ancien cadre de Premier League. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Okan Buruk. « Il est peu probable que Zaha revienne pour le moment. Nous l’avons déjà prêté. Il sera de retour à la fin de la saison », a balancé l’entraîneur du club turc dans les médias locaux. Boudé de tous les côtés, le numéro 12 lyonnais se prépare donc à vivre une deuxième partie bien compliquée, surtout qu’il ne peut pas jouer dans un troisième club cette saison. Interdit de recrutement et malgré une volonté d’alléger sa masse salariale, l’OL va donc devoir se traîner le boulet Zaha jusqu’à la fin de la saison.