OL ‍: Textor fonce sur Gennaro Gattuso ‍!

Par Alexis Rose

Encore et toujours en quête d’un successeur à Laurent Blanc, l’Olympique Lyonnais continue d’explorer plusieurs pistes d’entraîneur. La dernière en date concerne Gennaro Gattuso, l’ancien milieu de terrain italien.

La fin de la trêve internationale approche et Laurent Blanc est toujours le coach de l’OL. Mais pour combien de temps encore ? Personne ne le sait, mais la direction du club rhodanien souhaiterait qu’un nouvel entraîneur s’installe sur le banc de touche de son club lors du prochain match de L1 contre Le Havre, prévu dans une semaine pile. Alors que plusieurs techniciens ont refusé le poste offert par John Textor, comme Marcelo Gallardo, Thiago Motta, Will Still ou Graham Potter, les noms de noms de Julen Lopetegui et surtout d’Olivier Glasner sont encore d’actualité du côté du Groupama Stadium. Mais ce ne sont pas les deux seules pistes explorées par l’OL. Puisque dans la dernière short-list des Gones figure aussi Gennaro Gattuso, selon les informations de Foot Mercato.

Non à l’Arabie Saoudite, oui à Lyon ?

« Proche de John Textor, l’agent Jorge Mendes l’a proposé à l’Olympique Lyonnais. Des discussions entre l’entourage de Gennaro Gattuso et le board de l’OL sont prévus dans les prochains jours. De son côté, le technicien italien serait partant pour poursuivre sa carrière d’entraîneur sur le banc lyonnais », peut-on lire sur le site spécialisé, qui explique que l’Italien a refusé des approches de l’Arabie Saoudite l’été dernier afin de poursuivre sa carrière de coach en Europe. Et pourquoi pas à Lyon ? Libre depuis son départ de Valence la saison dernière, l’ancien milieu de terrain du Milan AC vit pour l’instant une carrière d’entraîneur mitigée. Passé par l’AC Milan ou Naples, Gattuso a quand même remporté la Coupe d’Italie avec le Napoli en 2020, mais la plupart de ses expériences se sont mal terminées… Autant dire que la possibilité de relancer un club en crise comme l’OL pourrait être un challenge intéressant pour Gattuso.