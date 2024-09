OL ‍: Textor est un « ‍incompétent ‍», Castaldi dégaine

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a beau avoir gagné dimanche à Toulouse, Pierre Sage n'a pas du tout aimé le comportement de son équipe et l'a fait savoir. Pour Giovanni Castaldi, John Textor est coupable.

L'entraîneur de l'OL n'a pas masqué sa consternation après la victoire de sa formation en déplacement, Pierre Sage avouant même qu'il avait été surpris de voir Lyon gagner grâce à un but de Fofana dans le temps additionnel. Il est vrai que ce résultat positif est un petit miracle, tant les joueurs lyonnais ont semblé hors du coup et incapable de fonctionner ensemble. Dans L'Equipe du Soir, Giovanni Castaldi n'a pas masqué sa désolation, estimant que Pierre Sage devait composer avec un président qui lui pourrit la vie en faisant n'importe quoi à chaque mercato.

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐑𝐄 🔥



Quelle fin de match de nos Gones ! 🤩



On revient à Lyon avec les trois points ! 💪🔴🔵



1-2 #TFCOL pic.twitter.com/Hy7siYTLZm — Olympique Lyonnais (@OL) September 29, 2024

Pour le journaliste de la chaîne sportive, il est clair que le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais met à chaque fois son entraîneur en danger, et que cela devient vraiment insupportable. Alors, notre confrère a sorti la sulfateuse contre John Textor et ses méthodes.

Textor, le principal problème de l'OL

En direct à l'antenne, Giovanni Castaldi a tout déballé et n'a pas été tendre contre l'homme d'affaires américain. « Là, Pierre Sage il a un des boulots les plus compliqués dans le championnat de France, car c’est le bordel à Lyon avec cet effectif. Entre ceux qui devaient partir, ceux qu’on a amené sans le consentement de la direction sportive. Honnêtement, pour Pierre Sage qui a fait un travail formidable la saison passée, la gestion de son vestiaire, notamment sur le plan offensif où tu as beaucoup de joueurs avec des forts caractères, ça doit être très difficile. Et en plus il a une direction, et je ne vise que John Textor, qui est catastrophique. Il y avait une histoire qui était formidable à l’OL avec cette épopée folle et la qualification pour l’Europa League, et tu te tires 45 balles dans le pied avec une gestion de l’été qui est cataclysmique. Je ne comprends pas ce monsieur. Ce qui est dramatique pour Pierre Sage, c’est que John Textor est un incompétent, et qu’avant de recruter des footballeurs, il faut choisir des hommes. Zaha c’est le choix de Textor, et Textor pourrit le vestiaire avec ce choix », a lancé le journaliste de la chaîne L'Equipe.