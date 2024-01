OL ‍: Textor en sueurs, le prix de Benrahma s'envole

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Bien décidé à frapper fort lors de ce mercato hivernal, l’OL en pince pour Saïd Benrahma. Mais il ne sera pas simple de rafler la mise dans le dossier de l’international algérien de West Ham, lequel est très courtisé.

En manque de temps de jeu à West Ham, Saïd Benrahma a payé cash ses prestations en demi-teinte à West Ham. L’international algérien a été snobé par Djamel Belmadi pour la CAN, un choix fort qui prouve qu’il est urgent pour le milieu offensif de 28 ans de faire ses valises lors de ce mercato estival. Très vite, un club français s’est positionné : l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a les faveurs du joueur, qui s’imagine déjà combiner avec Harit, Ounahi et Aubameyang au Vélodrome.

Mais la piste est délicate pour l’OM, qui n’a pas un budget illimité lors de ce mercato hivernal et qui doit vendre avant de pouvoir acheter. Une situation de stand-by dont souhaite profiter l’Olympique Lyonnais, à la recherche d’un ou deux milieux offensifs afin de concurrencer Rayan Cherki et Ernest Nuamah, lequel sera en plus absent lors du mois de janvier en raison de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Ghana. L’OL semble tenir la corde dans ce dossier, d’autant plus que les Gones sont prêts à offrir près de 25 millions d’euros à West Ham cet hiver, comme indiqué lundi par la presse britannique. Mais ce ne sera pas si simple pour Lyon de rafler la mise.

Fulham défie l'OL pour Saïd Benrahma

En effet, le Daily Mail révèle dans son édition du jour que Fulham est également très chaud pour faire venir Saïd Benrahma lors du mercato hivernal. Une concurrence anglaise qui va logiquement faire gonfler le prix du joueur puisque l’indemnité de transfert de Benrahma ne sera pas un problème pour l’actuel 13e de Premier League. Le salaire du joueur sera aussi un élément important à prendre en compte, le média rappelant que l’Algérien touche 3,3 millions d’euros par an du côté de West Ham. Dans le dossier Benrahma, on se dirige plus que jamais vers un duel entre l’OL et Fulham et pour l’heure, il est tout simplement impossible de savoir qui en sortira gagnant.