OL ‍: Textor débauche une légende pro-Aulas

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Sonny Anderson a rechaussé les crampons pour l'Olympique Lyonnais le week-end dernier, afin d'aider le staff provisoire pour le match face au Havre. Ses fonctions à l'OL devraient prendre de l'importance.

Fabio Grosso va connaitre ce samedi à Brest son baptême du feu comme entraineur de l’Olympique Lyonnais et nul doute que cette première sera suivie de près, même si personne ne s’attend à voir des joueurs écraser leurs adversaires, surtout face à une équipe bretonne qui est désormais solidement installée en Ligue 1. Il y a eu beaucoup de travail de fond effectuée par l’Italien pour faire changer les habitudes et secouer un groupe qui ne semblait clairement pas donner le meilleur de lui-même. Si l’ancien défenseur est arrivé avec ses adjoints, les anciens du club ne vont pas tous se mettre sur le côté. Ainsi, Rémy Vercoutre sera le garant de l’institution sur le banc de touche, avec son rôle d’entraineur des gardiens et sa présence chère aux pures Gones. Et le secteur sportif devrait pouvoir bénéficier, dans les prochaines semaines, d’une présence appuyée de Sonny Anderson.

Sonny Anderson en tenue d'entraîneur à l'OL, une image plus revue depuis 2011. pic.twitter.com/90weLaodP9 — Le Progrès OL (@LeProgresOL) September 15, 2023

Le Brésilien avait jusqu’à présent un rôle assez vague de conseiller d’OL Groupe, alors qu’il avait par le passé été notamment entraineur des attaquants. Mais RMC explique qu’il a eu un tête-à-tête avec John Textor après son passage comme entraineur adjoint pour gérer la suite de Laurent Blanc. Il en est ressorti que l’ancien buteur de l’OL, de l’OM, de l’ASM et du Barça notamment, va voir son rôle être agrandi pour être plus présent dans le secteur sportif. Les contours de ces nouvelles responsabilités ne sont pas encore définies, alors que son profil intéressait aussi John Textor en raison de la présence de Botafogo dans les clubs détenus par sa société Eagle. Une présence importante donc que celle de Sonny Anderson, qui reste une figure et même une légende du club rhodanien.