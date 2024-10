OL ‍: Tagliafico fait une annonce sur son avenir

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, Nicolas Tagliafico ne sait pas encore s’il va prolonger l’aventure à Lyon. En revanche, l’international argentin a déjà pris une décision définitive quant à son avenir.

Recruté en provenance de l’Ajax Amsterdam en juillet 2022 pour 4 ME, Nicolas Tagliafico s’est imposé comme l’une des valeurs sûres de Ligue 1 au poste de latéral gauche. Il faut dire que l’international argentin a des références. Champion du monde, il a joué quatre ans à l’Ajax et a disputé 63 matchs avec la sélection argentine. Il n’y avait donc pas trop de doute sur le fait que le natif de Rafael Calzada s’impose en Ligue 1. Cette saison, le défenseur de 32 ans a été utilisé dans deux positions par Pierre Sage, en tant que central gauche lorsque l'Olympique Lyonnais a joué en 3-5-2 et en tant que latéral gauche lorsque son entraîneur est revenu à une défense à quatre.

Alors que le jeune Abner, tout fraichement sélectionné avec le Brésil, pousse derrière lui, Nicolas Tagliafico va-t-il rester à l’OL malgré la fin de son contrat en juin prochain ? Le doute reste total pour l’instant. Et s’il ne sait pas encore s’il prolongera dans la capitale des Gaules, l’arrière gauche d’1m72 sait en revanche une chose quant à son avenir, comme il l’a fait savoir lors d’un entretien à ESPN. Interrogé sur un potentiel retour en Argentine pour y terminer sa carrière, Nicolas Tagliafico n’a pas caché qu’il souhaitait repousser cette échéance au maximum afin de continuer à jouer en Europe le plus longtemps possible.

Tagliafico de retour en Argentine... dans quatre ans

« J’ai de la famille en Argentine donc bien sûr, un jour j’y retournerais pour finir ma carrière. Mais aujourd’hui, pour être honnête, je ne sais pas. Peut-être dans quatre ou cinq ans… Pour l’instant, mon esprit est tourné vers l’Europe, car je veux jouer le plus longtemps au plus haut niveau » a reconnu Nicolas Tagliafico, sans langue de bois à l’égard de son pays et du championnat argentin. Son avenir va donc continuer à s’écrire en Europe. Mais où ? Telle est la question que se posent les supporters de l’Olympique Lyonnais, qui ignorent si Nicolas Tagliafico sera toujours un joueur des Gones la saison prochaine.