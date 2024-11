OL ‍: Tagliafico fait un carton, son prix grimpe

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, Nicolas Tagliafico est l’un des joueurs lyonnais les plus courtisés. En plus de la Juventus Turin, voilà que Boca Juniors a manifesté son intérêt pour le latéral gauche argentin.

Même s’il n’est plus un titulaire indiscutable à l’Olympique Lyonnais en raison de la rotation avec l’international brésilien Abner, Nicolas Tagliafico a toujours une cote énorme sur le marché des transferts. Du haut de ses 32 ans, le champion du monde argentin est bientôt libre et c’est justement ce qui fait de lui un joueur très bankable pour les clubs intéressés. L’opportunité de récupérer un défenseur expérimenté à moindre coût suscite les convoitises. En Italie, la Juventus Turin a d’ores et déjà manifesté son intérêt afin de renforcer une défense décimée par les blessures. Mais la Vieille Dame n’est pas la seule sur le coup.

OL : Tagliafico reçoit une offre irrefusable

A en croire le média argentin El Crack Deportivo, Boca Juniors s’est ajouté à la liste des courtisans de Nicolas Tagliafico. Ancien joueur du Real Madrid ou encore de l’AS Roma et désormais entraîneur de Boca Juniors, Fernando Gago pousse en interne pour la venue de Tagliafico. Le coach argentin souhaite apporter de l’expérience et de la grinta à son secteur défensif et pour cela, le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais coche toutes les cases.

Boca Juniors en pince pour Tagliafico

Le média argentin indique que Boca est intéressé par la venue de Tagliafico en tant que joueur libre l’été prochain, mais ne s’interdit pas non plus de négocier avec l’OL pour une arrivée du champion du monde 2022 dès le mois de janvier. Une bonne nouvelle pour Lyon, qui voit les intérêts se multiplier pour son joueur d’1m72 et qui va pouvoir faire jouer la concurrence afin de faire monter les enchères. La presse argentine évoque un prix compris entre 5 et 8 millions d’euros pour Nicolas Tagliafico en cas de transfert cet hiver. Une somme convenable pour l’OL, qui a payé 4 millions d’euros pour le faire venir en provenance de l’Ajax Amsterdam en 2022 et qui ne dira pas non à un transfert cet hiver pour renflouer ses caisses d’autant qu’à ce poste, l’avenir semble assuré avec le prometteur international brésilien Abner.