OL ‍: Tagliafico encore dragué, ça sent le départ

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Gros succès pour Nicolas Tagliafico sur le marché des transferts, et notamment en Italie où plusieurs clubs pensent à lui. L'OL va avoir du mal à résister aux sirènes italiennes.

Le marché des transferts s’annonce agité à l’Olympique Lyonnais, et ce dans les deux sens. Au poste d’arrière gauche, tout risque d’être chamboulé. Le départ de Henrique ne fait plus aucun doute même si le Brésilien n’a aucun reproche à subir sur son comportement, et le fait qu’il ait tout donné à chaque fois qu’il était sur le terrain. Mais il arrive en fin de contrat et ne sera pas conservé. Son concurrent Nicolas Tagliafico est encore sous contrat, mais il se dirige également vers un départ. Moins désiré celui-ci, si ce n’est par l’international argentin qui a confié récemment qu’il n’avait pas été satisfait par son passage à l’OL, où il était venu pour jouer les premières places et l’Europe, ce qu’il n’a quasiment pas connu.

Une vente à 5-6 millions d'euros

Résultat, son profil a de quoi séduire et après avoir fait une touche avec la Juventus Turin, c’est désormais l’AS Roma qui est sur les rangs. Son nouveau directeur sportif n’est autre que Florent Ghisolfi, fraichement arrivé du RC Lens et qui compte bien faire profiter de ses liens avec la Ligue 1. C’est pourquoi la Louve envisage de se placer sur Tagliafico, et la Gazzetta dello Sport évoque un transfert envisagé pour 5 à 6 millions d’euros. Une somme non négligeable pour l’OL pour un joueur de 31 ans qui sera libre dans un an, et ne compte pas prolonger d’ici là. A moins que les dirigeants ne souhaitent le conserver à tout prix pour éviter d’avoir à trouver un titulaire.

Mais Lyon a déjà pris les devants en recrutant Abdner, qui semblait plutôt être un remplaçant de Henrique, mais pourrait se voir offrir l’opportunité de débuter la saison comme numéro 1 à ce poste si l’ancien de l’Ajax Amsterdam venait à céder aux sirènes italiennes.