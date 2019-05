OL : Sylvinho va cartonner, ce consultant en salive déjà

Dans : OL, Ligue 1.

Futur entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Sylvinho est un entraîneur assez méconnu en France. Néanmoins, son arrivée a été accueillie positivement par les supporters rhodaniens. Et pour cause, c’est Juninho qui a conseillé ce coach à Jean-Michel Aulas, assurément un gage de qualité aux yeux des fans. Les consultants sont également emballés, à l’image de Frédéric Piquionne, lequel s’est montré très impatient de voir à l’œuvre l’ancien adjoint de Roberto Mancini dans un rôle de numéro un à l’Olympique Lyonnais.

« Sylvinho et Juninho ? Ce sont deux novices à deux postes différents. On connaît les Brésiliens, ils s’adaptent bien à la France. Pour Sylvinho, la barrière de la langue ne sera pas un problème. Dans le staff, il y a Baticle, Caçapa, Coupet… Je suis sûr qu’il a déjà commencé à apprendre la langue. Son inexpérience ? Ce n’est pas un problème. Techniquement, un entraîneur adjoint a les mêmes caractéristiques qu’un numéro un. Ils travaillent pareil. La différence entre les deux, c’est surtout la psychologie avec les joueurs et le comportement devant la presse. Je pense que Sylvinho, avec tous les entraîneurs qu’il a eu et le fait d’avoir été numéro deux en Europe et au Brésil, il a peut-être cette intelligence de se dire qu’il va apprendre à l’OL. Le staff va l’aider, et il prendra ses décisions » a confié dans des propos rapportés par FootRadio.com un Frédéric Piquionne optimiste et très emballé.