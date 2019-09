OL : Sylvinho menacé ? Aulas envoie Duluc dans les cordes !

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais a vécu une nouvelle désillusion en s’inclinant face au FC Nantes (0-1).

La défaite de trop pour Juninho, le directeur sportif des Gones ayant clairement tiré la sonnette d’alarme en zone-mixte, jetant en partie le trouble sur son avenir et celui de l’entraîneur Sylvinho. Chez les supporters, ce revers est également mal vécu et la tête du coach brésilien est massivement demandée. Mais sur Twitter, le président Jean-Michel Aulas a tenté de recoller les morceaux entre les différentes composantes du club en exigeant l’union sacrée. Et en remettant Vincent Duluc à sa place, quelques heures après que le journaliste de L'Equipe ait indiqué dans les colonnes du quotidien national que l'entraîneur Sylvinho, sans solution en cette période de crise, était clairement menacé.

« Merci aux groupes de supporters d’avoir soutenu notre équipe jusqu’au bout contre Nantes... Malgré l’échec, restons soudés. Merci aux joueurs d’avoir été, dans ces circonstances, au contact avec les supporters à la fin du match. Marginaliser un projet OL fondé sur des principes sains de délégation de pouvoir aux sportifs compétents , pour mieux pérenniser une ambition sportive que vous avez souvent , sans raison légitime, essayé de critiquer et d’éliminer avant même le temps nécessaire à son éclosion. Non Monsieur Duluc vous n’avez pas le droit ni la légitimité pour écrire ce pamphlet : ‘Impasse ‘ arrêtez de prendre les supporters , les , joueurs et hommes de grands talents comme Juni , ou comme moi pour des imbéciles , nous ne le méritons pas et nous vous le pardonnerons pas ! » a indiqué sur son compte Twitter le président d’un Olympique Lyonnais au plus mal avant deux rencontres décisives face au RB Leipzig en Ligue des Champions et sur la pelouse de Geoffroy-Guichard pour y défier l’AS Saint-Etienne dans le derby, dimanche prochain. D’ici là, il sera néanmoins intéressant de guetter d’éventuels changements au sein de l’organisation sportive de l’Olympique Lyonnais, notamment en ce qui concerne le staff et l’avenir de Sylvinho…