OL : Sylvinho cherche un plan de jeu pour Lyon, aidez le !

Dans : OL, Ligue 1.

Après l'euphorie des deux premiers matches de la saison de Ligue 1, l'ambiance commence à décliner du côté de Lyon où l'effet Sylvinho-Juninho n'aura pas réellement dépassé les 180 minutes. Et ce n'est pas le match nul concédé mardi soir en Ligue des champions face à une modeste équipe du Zénith Saint-Pétersbourg qui va remonter le moral des supporters de l'OL. Cependant, avant la réception du PSG le week-end prochain, l'entraîneur brésilien de Lyon estime qu'il lui faut encore du temps pour trouver les bons réglages. Car après plus de deux mois et demi aux commandes de l'Olympique Lyonnais, Sylvinho tâtonne encore.

De quoi étonner un peu, même si le technicien sud-américain est sûr de lui. « J’adore travailler avec mes joueurs, je leur donne tout ce que je peux leur donner, et on est encore en train de chercher les ajustements à opérer, mais on a vraiment besoin de soutien. On construit une équipe et ça prend du temps. L’équipe est en train de s’améliorer. Même si on a tous un peu subi, on a moins souffert en défense. On avance petit à petit mais il faut être plus brillants. Je cherche encore le système idéal pour que cela fonctionne », a reconnu sans détour Sylvinho. Houssem Aouar a peut-être un idée à lui suggérer....