OL : Stop, Lacazette ne peut pas tout se permettre

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recrue phare du mercato estival à Lyon, Alexandre Lacazette n’a pas masqué son agacement lors de la défaite de l’OL à Lens dimanche soir (1-0).

Capitaine exemplaire de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette ne ménage pas ses efforts pour tenter de faire basculer le club rhodanien dans une bonne série. Mais l’énergie d’Alexandre Lacazette, très présent pour aider ses coéquipiers à la récupération et qui joue toujours avec la justesse qu’on lui connait, ne suffit pas pour le moment. C’est même loin d’être le cas puisque l’OL était très loin du compte à Lens pour ramener ne serait-ce qu’un match nul. Agacé par le manque de ballons offensifs dimanche soir, Alexandre Lacazette n’a pas réussi à cacher sa frustration, comme lorsqu’il a crié sur Anthony Lopes en lui demandant de calmer le jeu ou comme lorsqu’il a frappé de rage dans un ballon après une faute de sa part.

Lacazette capitaine défaillant à l'OL ?

Une attitude compréhensible mais qu’Alexandre Lacazette doit bannir au plus vite selon Nicolas Puydebois, qui estime que le capitaine de l’OL doit montrer l’exemple et ne doit par conséquent par se laisser aller avec ce genre de gestes de frustration. « Au niveau des attitudes, on voit un joueur comme Alexandre Lacazette qui s’énerve. On le voit s’agacer, il n’apporte pas de sérénité, il n’est pas serein lui-même. Peut-être car il se rend compte que qu’il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais une équipe est soit à l’image de son capitaine, soit à l’image de son entraîneur. Et force est de constater qu’aujourd’hui à Lyon, les deux sont défaillants » a analysé l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, qui espère qu’Alexandre Lacazette retrouvera une attitude positive rapidement afin de mener l’OL vers une victoire, ce qui fuit l’équipe de Peter Bosz depuis quatre matchs en Ligue 1. Une série à briser dès vendredi soir avec la réception de Toulouse au Groupama Stadium…