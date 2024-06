OL ‍: Six gros joueurs s'en vont, la DNCG va adorer

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le passage de l'Olympique Lyonnais a été reporté, mais du côté du club de John Textor, on pense facilement franchir l'obstacle qui avait plombé le mercato de l'OL l'été dernier.

On l'a appris mardi, d'un commun accord, les dirigeants de l'OL et la Direction Nationale du Contrôle de Gestion ont décidé de repousser à la fin du mois le passage du club de John Textor. Le temps pour Lyon de boucler la vente d'OL Reign aux Seattle Sounders et au groupe Carlyle et de la LDLC Arena à la holding de Jean-Michel Aulas. Un contretemps qui est tout sauf un problème pour l'Olympique Lyonnais, qui a d'autres leviers pour rassurer la DNCG et ne pas revivre le scénario de 2023.

L'OL ne fera pas de dinguerie avec la DNCG

On s'en souvient, alors qu'il venait de reprendre le club, l'homme d'affaires américain avait pris à la légère le passage devant le gendarme financier du football, lequel avait finalement décidé d'encadrer la masse salariale de l'OL, obligeant les responsables du club à faire des tours de passe-passe pour s'offrir un ou deux renforts. Cette fois, l'Olympique Lyonnais est bien armé, notamment parce que le départ de six joueurs, et non des moindres, est suffisant pour lever les éventuels doutes de la DNCG.

OL : Un mercato beaucoup plus dingue que prévu ! https://t.co/wGbqBd4XFb — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2024

Car avant même de recruter un seul joueur, l'OL doit lever les options d'achat de plusieurs joueurs pour près de 65 millions d'euros. Et dans la case des recettes, il faudra donc vendre d'autres joueurs et alléger la masse salariale. Pas de problème, annonce Le Progrès. « Entre les ventes qui pourraient rapporter gros (O’Brien, Caqueret, Cherki) et les fortes économies de salaires possibles (Lacazette, Lopes, Lovren), il y a de quoi rassurer le contrôle de gestion si l’OL le souhaite », explique notre confrère lyonnais. Autrement dit, dans les bureaux du Groupama Stadium, Laurent Prud'homme n'est pas plus inquiet que cela du rendez-vous à la fin du mois avec la DNCG, l'ancien patron de L'Equipe, désormais aux commandes de l'Olympique Lyonnais ayant plusieurs leviers à actionner pour éviter un gros souci pour le mercato estival 2024 dont on ne sait pas quand il pourra réellement débuter, le problème des droits TV bloquant de très nombreux clubs.