OL : Sinaly Diomande en renfort pour la C1

Dans : OL.

A l’instar du PSG, l’Olympique Lyonnais a eu la possibilité de modifier sa liste de joueurs pour la Ligue des Champions.

Logiquement, Rudi Garcia a retiré Martin Terrier (transféré à Rennes), Mapou Yanga-Mbiwa (fin de contrat) et Lucas Tousart (de retour de prêt au Hertha Berlin) de sa liste de joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions. Afin de compenser ces trois départs, le coach de l’OL a fait appel à trois jeunes, et notamment au très apprécié défenseur central Sinaly Dimande (19 ans). Recruté en provenance de Tottenham il y a un an, Reo Griffiths (20 ans) sera également de cette liste, tout comme Eli Wissa (17 ans).