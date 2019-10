OL : Si Lopes s’y met aussi… Dugarry craint la catastrophe à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

À la tête de l’Olympique Lyonnais depuis une dizaine de jours, Rudi Garcia n’a pas encore réussi à renverser la vapeur.

Un nul contre Dijon en Ligue 1 (0-0), puis une défaite à Benfica en Ligue des Champions (1-2)... Rudi Garcia rêvait sûrement d’un autre départ du côté du club rhodanien. Mais l’ancien coach de l’OM doit faire avec, au sein d’une formation qui n’a gagné qu’une fois lors de ses onze derniers matchs. Une crise sans précédent ou presque dans l’ère moderne de l’OL qui inquiète au plus haut point Christophe Dugarry.

« Le tableau est très noir côté lyonnais, et il y a un truc qui vient s’ajouter : c’est cette boulette de Lopes. Il était irréprochable depuis des mois, je n’ai aucun souvenir d’une bourde pareille de sa part. Si les cadres se mettent à flancher, c’est la catastrophe. Le bateau peut couler à tout moment. Dans ces périodes difficiles, il n’y a que les cadres qui peuvent tenir la barre. C’est à Rudi Garcia de trouver les solutions, mais sincèrement, cette saison lyonnaise pue… Il est où le talent quand tu ne bats pas Dijon à domicile ? Quand tu ne joues qu’une mi-temps sur deux ? Quand tu fais ce résultat chez un club autant en difficulté que Benfica ? Le talent, sur le papier on en trouve à tout le monde. Mais il se montre sur le terrain. Et le football, ce n’est pas que du talent, c’est du mental, du caractère, de l’envie… », a lancé le consultant de RMC, qui craint donc le pire pour Lyon. Avant-dernier de son groupe en C1 et dix-septième du championnat, l’OL devra impérativement repartir de l’avant face à Metz samedi dans un Groupama Stadium qui s’annonce une nouvelle fois houleux...