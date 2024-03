OL ‍: Lyon sans Lacazette, c'est un cauchemar

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Victime d’un coup face à Strasbourg en Coupe de France, Alexandre Lacazette a déclaré forfait pour la réception de Lens dimanche soir. Le capitaine de l’OL a cruellement manqué à son équipe sur le front de l’attaque.

Malgré l’absence d’Alexandre Lacazette, forfait en raison d’une béquille reçue face à Strasbourg, l’Olympique Lyonnais affichait une attaque très correcte face à Lens avec Gift Orban, Ernest Nuamah et Saïd Benrahma. Mais rien n’y fait, l’équipe de Pierre Sage n’y arrive pas sans son capitaine. Orphelins du « général », les joueurs de l’OL n’ont jamais réussi à trouver la faille dans la défense lensoise, malgré une première demi-heure plus que correcte avec de grosses occasions pour Orel Mangala ou encore pour Ernest Nuamah. Après la lourde défaite lyonnaise au Groupama Stadium (0-3), Pierre Sage a évoqué l’absence de son capitaine.

Et ne comptez pas sur le coach de l’OL pour minimiser l'importance de l’absence de Lacazette. Au contraire, l’entraîneur rhodanien estime que l’ex-international français aurait été d’une grande aide pour son équipe dans ce match et que son absence n’a pas correctement été compensée. « J'étais vraiment dans l'idée qu'il allait jouer ce match et qu'il y avait aucune inquiétude. Malheureusement, le test qu'on a fait samedi dans la séance collective n'a pas validé sa participation et le bon sens nous a animé. On s'est dit qu'il valait mieux qu'il continue à se soigner et qu'il puisse enchaîner les deux matchs suivants, plutôt qu'on prenne un risque et qu'on aggrave vraiment les choses. Donc on est resté sur cette idée-là » a d’abord clarifié Pierre Sage avant de poursuivre.

Pierre Sage regrette l'absence de Lacazette

« Après sur le match, effectivement, c'est un joueur qui nous a manqué, dans le sens où notre plan de jeu initial voulait qu'on aille chercher notre ligne haute sur les premiers ballons. Et lui, c'est un joueur qui est capable de garder énormément le ballon dos au but, qui nous aurait permis de sortir un petit peu. Et du coup, on a transformé un peu notre manière de sortir la balle » a regretté Pierre Sage, convaincu que le match aurait pu être différent si Alexandre Lacazette avait été présent dimanche soir face à Lens. La preuve une nouvelle fois que pour l’instant, l’OL est totalement dépendant de son meilleur buteur. Heureusement pour les Gones, l'ex-capitaine d'Arsenal devrait bien être opérationnel pour le déplacement à Lorient samedi.