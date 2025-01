OL ‍: Sage viré, les supporters vont frapper fort

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a décidé de se séparer de Pierre Sage ce mardi matin. L'entraineur français n'aura pas survécu au mauvais début d'année 2025 des Gones.

Pierre Sage subit la loi du football et n'est plus l'entraineur de l'OL. John Textor a pris la décision de se séparer du technicien français, qui n'était plus capable selon lui de trouver les bonnes solutions pour faire progresser les Gones. Paulo Fonseca devrait prendre la relève, lui qui était en contacts avec Textor depuis quelques jours. Le départ de Pierre Sage, qui avait su redresser la barre lors de son arrivée à l'OL et qui a calmé beaucoup de choses au sein du vestiaire rhodanien, déplait fortement à de nombreux fans et observateurs lyonnais, qui ne comprennent pas le choix de la direction de l'Olympique Lyonnais.

Une colère énorme

Ces dernières heures sur les réseaux sociaux, comme X, Laurent Prud'homme et John Textor prennent très cher, ce qui ne devrait pas calmer les récentes tensions entre fans lyonnais et l'OL : « Merci coach ! Je te connais depuis 7 ans et c’est un vrai bonheur de t’avoir connu aussi bien à Lyon La Duchère où tu étais indispensable qu’à l’OL. L’OL ne te mérite pas. Tu as sauvé le club et tu resteras le coach de la remontada en sauvant l’OL de la Ligue 2. » ; « Le départ d'un coach m'a rarement autant touché que celui de Pierre Sage. C'est un homme intègre, intelligent. Peut-être même trop pour un milieu qui ne l'est pas assez. Le traitement qui lui a été réservé par le pompier pyromane à la tête du club me dégoute profondément » ; « Merci pour tout Pierre Sage. Vous nous avez sauvé du fond du classement, de choix très douteux de vos dirigeants et vous avez tenu. Vous méritez mieux que ces ingrats de « dirigeants » qui ne pensent qu’à l’argent et résultat (sans investir surtout) » ; « Monsieur Laurent Prud'homme, le peuple lyonnais a besoin de comprendre cette décision concernant Pierre Sage ! Nous avons besoin d’explications…» ; « J’imagine pas l’ambiance dans le vestiaire. Les joueurs adoraient Pierre Sage, ils vont détester John Textor et Laurent Prud’homme » ou encore « Textor c’est vous qui devez être viré de notre club votre gestion du club est catastrophique honte à vous et à Prud’Homme ».

L'OL entame donc sa semaine dans le chaos, alors que la réception de Ludogorets en Europa League et un déplacement à Marseille en Ligue 1 attendent les Gones. Sous la houlette de Paulo Fonseca ? On le saura très vite.