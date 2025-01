OL ‍: Sage fait son Calimero, Rothen devient fou

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL n'y arrive plus en ce début d'année 2025. L'avenir de Pierre Sage s'assombrit de jour en jour, alors que des rumeurs d'arrivée de Paulo Fonseca se font insistantes à Lyon.

Pierre Sage et son groupe vont devoir faire taire les critiques dans les prochaines heures. Et cela passera par un bon résultat à Nantes ce dimanche en Ligue 1. Sous peine de se mettre le feu et de devoir sans doute changer d'entraineur. La direction de l'OL réfléchit en effet de plus en plus à se séparer des services de Pierre Sage. John Textor aurait déjà parlé avec Paulo Fonseca pour prendre la relève. Le climat ambiant à l'OL n'est pas des meilleurs et que ce soit du côté des joueurs ou de Pierre Sage, on commence à s'en plaindre. Pourtant, selon certains observateurs, ce sont à ces derniers de se remettre en question et d'arrêter de se chercher des excuses. Ce n'est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire.

Pierre Sage mécontent, ça le rend fou

Sur l'antenne de RMC ces dernières heures, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois concernant l'entraineur lyonnais, pas au niveau selon lui : « Il dit que ce n'est pas facile et une pression négative... Tu t'es fait éliminer par une 5e division, c'est une honte. Il est responsable, autant que les joueurs. Le parcours de l'OL n'est pas bon. Ce n'est pas de la faute de Textor. C'est de la sienne, du staff et des joueurs. Lacazette n'est pas bon en ce moment et il se cache derrière les rumeurs concernant Sage. Pierre Sage vient expliquer après la rencontre à Istanbul que les rumeurs sont pénibles. Mais il faut arrêter, ça me rend fou ». L'OL se doit en tout cas, malgré les rumeurs en tout genre, de relancer une série positive, en plus de devoir gérer une fin de marché des transferts hivernal de tous les dangers.