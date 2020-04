OL : Guimaraes futur patron du Brésil ? Bien joué Lyon !

Dans : OL.

En s'offrant Bruno Guimaraes au mercato d'hiver pour 20ME, l'Olympique Lyonnais a probablement recruté le futur meneur de jeu de l'équipe du Brésil. Rien que ça.

Ce n’était probablement pas le plus connu des jeunes joueurs brésiliens sur le marché, mais Juninho a clairement mis le doigt sur une pépite en permettant à l’OL de s’offrir Bruno Guimaraes. Déniché par le directeur sportif brésilien à l’Atlético Paranaense, et recruté pour 20ME, le milieu de terrain a déjà montré de belles choses sous le maillot de Lyon. Mais du côté de la Seleçao, on estime que ce n’est qu’un début et que Bruno Guimaraes, qui avait été convoqué pour la première fois par Tite pour les matchs amicaux de mars, est le futur patron du milieu brésilien. Se confiant dans France-Football, le sélectionneur national du Brésil ne masque pas son estime pour le joueur de l’Olympique Lyonnais.

Pour Tite, il est évident que Bruno Guimaraes va rapidement s’installer au cœur du jeu de la Seleçao. « Déjà, il nous manque un milieu relayeur. Un joueur comme Falcao autrefois (milieu des années 70). Ou comme De Bruyne aujourd’hui, capable de jouer tantôt plus bas pour venir aider Casemiro et faire repartir mieux le jeu, tantôt plus haut pour apporter davantage de liant, de créativité, de vitesse et de percussion. Bruno Guimaraes, qui vient de signer à Lyon et qui a été le meilleur joueur des U23 qualifiés pour les JO, possède un potentiel énorme et peut être ce joueur-là », explique le coach du Brésil, qui estime que Lucas Paqueta a également un profil à même de coller à ce rôle.