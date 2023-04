OL : Romain Faivre donne déjà rendez-vous à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prêté par l'Olympique Lyonnais au FC Lorient, Romain Faivre a retrouvé des couleurs en Bretagne. Mais le joueur de 24 ans a encore 3 ans de contrat avec l'OL et il donne déjà rendez-vous au club de Jean-Michel Aulas.

En janvier 2022, moyennant la somme rondelette de 15 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais faisait signer Romain Faivre. Mais les performances de l’ailier international U21 français n’ont pas été à la hauteur des attentes, et le 28 janvier dernier, moyennant un prêt payant à 1 million d’euros, l’OL envoyait le joueur révélé à Brest dans un autre club breton, le FC Lorient. Mais la fin de saison approche, et l’avenir de Romain Faivre est incertain. Cependant, se confiant dans Goal, le milieu de terrain des Merlus donne déjà rendez-vous aux dirigeants lyonnais pour parler de tout cela. Car il ne repousse pas du tout l’idée d’enfin s’installer à l’OL, du moins si on lui donne sa chance. Ne souhaitant pas devenir un remplaçant de luxe à Lyon, Romain Faivre espère que tout cela va se régler à l’amiable.

Faivre va rentrer à Lyon et négocier

✍ Notre milieu de terrain 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗙𝗮𝗶𝘃𝗿𝗲 rejoint le FC Lorient sous forme de prêt payant jusqu’au 30 juin 2023.



Bonne chance Romain pour la suite de ta saison 👋🔴🔵



📄 Lire le communiqué ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) January 28, 2023

Dans un long entretien avec le média spécialisé, le joueur prêté par Lyon à Lorient ne tourne pas autour du pot. « Je vais retourner à Lyon et on verra ce qu’il se passera (…) J’ai pu échanger avec Bruno Cheyrou. On n’a pas parlé de mes performances ni débriefé mes matchs. Il m’a demandé si j’allais bien et on a parlé de ma santé après avoir manqué le match contre Monaco (…) Cette saison est une expérience dont je dois me servir pour avancer. Cela arrive que parfois tu traverses des épreuves et des chemins un peu plus compliqués, mais il faut s’en servir. Au contraire, ça ne peut être que positif. Je vais bien finir la saison avec Lorient et après, je prendrai le temps de parler et de voir ce qu’il se passe », prévient Romain Faivre, qui rêve toujours d’équipe de France, même si forcément cette année a rendu cette mission un peu plus compliquée à atteindre. En retrouvant l’OL, pour peu que Laurent Blanc veuille de lui, le joueur offensif peut clairement se relancer.