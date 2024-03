Il a quitté l'OL et en veut toujours à Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Parti de l'OL pour Nice en 2021, Melvin Bard ne regrette pas son choix. Cadre inamovible chez un prétendant à la Ligue des champions, l'ancien gone est installé en Ligue 1. Cependant, il conserve une certaine rancœur vis-à-vis de son club formateur.

La génération 2000 de l'OL est sans doute l'une des meilleures de l'Histoire du club en terme de qualité. Néanmoins, à part Caqueret (157 matchs à l'OL), les autres pépites ont du s'en aller pour exploser : Pierre Kalulu, Amine Gouiri, Melvin Bard entre autres. Aucun de ces trois joueurs n'a eu sa chance à l'OL et cela a de quoi les frustrer. Melvin Bard notamment aurait pu se faire une place sur le côté gauche de la défense lyonnaise. Dans le Rhône, Rudi Garcia préférait utiliser Maxwel Cornet en piston à sa place. En outre, Juninho ne lui a jamais fait confiance quand il était présent, allant chercher Emerson en prêt l'été suivant.

Bard n'a pas été respecté à l'OL

Melvin Bard s'est finalement résolu à quitter l'OL lors de l'été 2021. Il est parti à Nice contre 3 millions d'euros. Un choix payant puisque le latéral gauche est un titulaire solide des Aiglons. Cela se remarque fortement cette saison puisque Farioli l'a titularisé lors de chacun des 23 premiers matchs de Ligue 1. Une réussite sportive insuffisante pour atténuer sa déception lyonnaise. Bard regrette que son aventure ait été aussi courte dans son club formateur. Il estime avoir manqué de reconnaissance à l'époque.

🎤 Melvin Bard a souffert d'un manque de reconnaissance à l'#OL ⬇️



« Je pense que c’était le bon moment pour moi de partir de Lyon, c’était un bon choix. Je ne le prenais pas mal, mais j’étais un peu déçu quand je voyais qu’on parlait beaucoup plus d’autres joueurs. […] J’étais là, je faisais mes matchs, mais on ne parlait pas forcément plus de moi. Donc c’est sûr que ça te fait un peu chier quand même. Je me suis toujours battu pour avoir les choses que je voulais, donc je me suis dit que ce n’était rien, qu’il fallait se battre quoi qu’il arrive et performer sur le terrain pour qu’on entende parler de moi », a t-il confié à Prime Vidéo. Bard (19 matchs à l'OL) n'aurait vraiment pas fait tâche dans cet OL où Tagliafico et Henrique sont loin d'être irréprochables sur le plan sportif.